السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد..وصول الزمالك ملعب مباراة أرتا سولار

شيكابالا
شيكابالا

يستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي والتي تجمع بينهما بعد ساعات قليلة في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت فريق الزمالك منذ قليل إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة أترا سولار الجيبوتي.

وكان الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، والتي جمعت بينهما في تنزانيا.

تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم:  سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما  وإبراهيما نداي.

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