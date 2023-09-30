محمد صلاح يقود ليفربول أمام توتنهام

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة توتنهام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويأتي محمد صلاح على رأس تشكيل الليفر أمام السبيرز، وذلك للاستفادة من إمكانياته الفنية العالية.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دومنيك سوبوسلاي، كيرتس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

ويلعب ليفربول لقاء اليوم من أجل مواصلة العروض القوية واستمرار نغمة الانتصارات التي يعيشها في الفترة الأخيرة، حيث يحتل ليفربول في الوقت الحالي، المركز الثاني في جدول البطولة، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يمتلك فريق توتنهام 14 نقطة في جدول البريميرليج، حاليًا، في المركز الرابع.

وكان ليفربول قد حقق الفوز في الجولة الماضية على وست هام بثلاثة أهداف لهدف، بينما سقط توتنهام في فخ التعادل مع آرسنال بهدفين لمثلهما في ديربي شمال لندن.

ترتيب الدوري الإنجليزي: