رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح وحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة بالإسكندرية

افتتح اليوم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن الأمين العام وحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة بمحافظة الإسكندرية.

وتأتي هذه الخُطوة في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لمنظومة التحول الرقمي لهيئة قضايا الدولة والتي تبدأ آلياتها باستحداث وحدات تحول رقمي بكافة فروع الهيئة على مستوى الجمهورية، مؤكداً سيادته على أهمية تلك الخطوة لتحقيق العدالة الناجزة تمشياً مع خطة التنمية المستدامة.

وقد أشاد المستشار رئيس الهيئة بمستوى التنظيم والإعداد الجيد لوحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة بالإسكندرية، موجهًا خالص شكره للمستشار محمد حسن الأمين العام للهيئة لسعيه الدؤوب من أجل تطوير وميكنة ورقمنة فروع الهيئة وتوجيهاته لإدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة لتفعيل ذلك.

كما وجه الشكر للمستشارين نواب رئيس الهيئة رؤساء الفروع على ما بذلوه من جهد في سبيل إنشاء وتجهيز هذه الوحدات، كما حث سيادته رؤساء قطاعات وفروع الهيئة لبذل قصارى جهودهم لتقديم الدعم المخلص لإنشاء وحدات التحول الرقمي على مستوى الجمهورية، لتحقيق الريادة الرقمية الشاملة للهيئة تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.

رئيس هيئة قضايا الدولة

رئيس هيئة قضايا الدولة