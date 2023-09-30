تدريبات مكثفة لـ "ابدأ حلمك" استعدادًا لختامي المشروع بالوادي الجديد

قام المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، بزيارة لمدينة الخارجة لمتابعة ما وصل إليه المتدربين والوقوف على مستواهم، مشيداً بالمستوى الفنى الذى وصلوا اليه، مقدماً الشكر للمتدربين على مجهودهم.

ووجه الشكر للمدربين بالمشروع وهم المخرج أحمد السيد مدرب التمثيل والفنان مناضل عنتر مدرب الرقصات والاستعرضات والتدريبات الحركية والمايسترو حسام حسنى مدرب الموسيقى والكاتب سعيد حجاج مدرب الدراما ودكتور عمرو الاشرف مدرب السينوغرافيا والديكور والأزياء والفنان ماهر الحجار مدرب الإيقاع والبنتومايم والمخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

وقام بتوجيه الشكر لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وفرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد وكما وجه باستمرار التدريبات لحين إقامة حفل التخرج وتوزيع الشهادات من خلال احتفال وزارة الثقافة وفى إطار الأسبوع الثقافي الذى تقيمه الوزارة احتفالا باختيار محافظة الوادى الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣ والذى سيقام فى الأسبوع الثالث من أكتوبر ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى بحضور الدكتورة وزيرة الثقافة والسيد اللواء المحافظ.

يأتى مشروع ابدأ حلمك ضمن أحد المشروعات الفنية لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل والتدريب على فنون المسرح والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. وإشراف الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة.

تدريبات مكثفة لـ "ابدأ حلمك" استعداد لختامى المشروع بالوادي الجديد

تدريبات مكثفة لـ "ابدأ حلمك" استعداد لختامى المشروع بالوادي الجديد