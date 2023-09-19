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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الأسهم اليابانية : "نيكاي" يغلق منخفضاً قُبيل اجتماعات بنوك مركزية

الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر "نيكاي" الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية منخفضاً بنحو خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق التراجع وسط حذر المستثمرين قبيل اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.

 

الأسهم اليابانية

 

وهبط المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما تصل نسبته  0.87% ليصل إلى مستوى 33242.59 نقطة. وانخفض سهم طوكيو إلكترون بنسبة 5.23% مسجلاً أسوأ أداء على المؤشر. وكانت الأسواق اليابانية مغلقة في عطلة أمس الاثنين.

 

 

وخسر سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 4.03% وتراجع سهم رينيساس إلكترونكس لصناعة الرقائق 4.75%.

 

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 3.29% بعد تراجع سهم شركة تصميم الرقائق التابعة لها آرم هولدنغز في ثاني يوم من التداول.

 

 

وتعافى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا من خسائره المبكرة وأغلق مرتفعا 0.08% عند 2430.39 نقطة، مع صعود سهم شركة تويوتا موتور 2.07% وارتفاع مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.56%.

 

وارتفع قطاع البنوك 2.08% وتقدمت أسهم صانعي السيارات 2.06%.

 

وقفز قطاع الشحن 3.12% ليصبح من أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33.

 

 

تراجع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ القطاع الصناعي وترقب قرارات الفائدة

 

الأسهم الأوروبية 

 

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، في تعاملات متقلبة إذ واصلت الأسهم الصناعية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، بينما يترقب المستثمرون الحذرون سلسلة قرارات لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

 

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.1% .

 

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل قرارات متعلقة بأسعار الفائدة تصدرها بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) غداً الأربعاء وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك النرويجي يوم الخميس، وفق وكالة "رويترز".

 

وانخفض القطاع الصناعي فى أسواق الأسهم الأوروبية  بنسبة 0.5% مع تراجع سهم دويتشه بوست بنسبة 2.7%  .

 

وتراجع سهم كينغفيشر فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 5.2% بعد أن خفضت شركة التجزئة الأوروبية لتحسين المنازل توقعاتها للأرباح السنوية.

 

لكن سهم تور غروب ارتفع فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 4.2% بعد تأكيد شركة السياحة توقعاتها للعام المالي 2023 بأكمله مشيرة إلى الحجوزات القوية في فصل الصيف وموسم الشتاء المقبل.

 

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الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لقرارات الفائدة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

 

 الأسهم الأمريكية  تفتح منخفضة قبيل اجتماع المركزي الأميركي

 

 الأسهم الأمريكية 

 

فتحت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية (وول ستريت) على انخفاض  خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

 

انخفض المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية  بواقع 52.46 نقطة أو بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 34571.84 نقطة.

 في حين نزل المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر500 شركة فى الأسهم الأمريكية  بواقع 8.12 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.18% ليصل إلى مستوى 4445.41 نقطة.

 

كما هبط المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا  فى الأسهم الأمريكية  بواقع 60.79 نقطة أو بنسبة بلغت 0.44% ليصل إلى مستوى 13649.44 نقطة.

 

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