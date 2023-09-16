الأسهم الأمريكية : تغلق على تراجع حاد بضغط من هبوط أسهم شركات كبرى

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة الجمعة على تراجع حاد وسط هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق بسبب مخاوف متعلقة بضعف الطلب، بينما ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم أمازون وشركات نمو أخرى ذات قيمة سوقية ضخمة.

الأسهم الأمريكية

وتراجعت أسهم شركات "أبلايد ماتيريالز" و"لام ريسيرش" و"كيه.إل.إيه كورب" لصناعة معدات الرقائق في الأسهم الأمريكية بعد أن ذكرت أن "تي.إس.إم.سي" طلبت من كبار الموردين تأخير الطلبيات .

ونزل المؤشر "ستاندرد آند بورز "500 فى الأسهم الأمريكية بمقدار 54.82 نقطة أو 1.22% لينهي الجلسة عند 4450.28 نقطة، فيما هبط 0.16% خلال الأسبوع.

كما هبط المؤشر ناسداك المجمع فى الأسهم الأمريكية 217.33 نقطة أو 1.56% إلى 13708.72 نقطة، في حين انخفض 0.39% في أسبوع.

أما داو جونز الصناعي فتراجع فى الأسهم الأمريكية بواقع 289.99 نقطة أو 0.83% إلى 34617.12 نقطة، بينما ارتفع 0.12% في أسبوع.

وزادت عوائد سندات الخزانة قبل اجتماع سيعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل في ظل بقاء التضخم عند معدل فوق المستهدف.

وهبطت أسهم الشركات قوية النمو الحساسة لارتفاع أسعار الفائدة مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"ميتا بلاتفورمز".

توبكس الياباني يغلق عند ذروة 33 عاما وصعود أسهم التكنولوجيا

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا في اليابان عند أعلى مستوى في أكثر من 33 عاماً اليوم الجمعة مدعوما بمكاسب وول ستريت خلال الليل، بينما قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد الطرح العام الأولى القوي لشركة آرم هولدنجز التابعة لسوفت بنك غروب.

وارتفع المؤشر توبكس 0.95% ليغلق عند 2428.38 نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه عند الإغلاق منذ يونيو/حزيران 1990 وارتفع 2.95% خلال الأسبوع.

كما قفز المؤشر نيكاي 1.1% ليغلق عند 33533.09 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو/تموز، وصعد 2.8% خلال الأسبوع.

وبلغت قيمة شركة آرم 60 مليار دولار تقريبا بعد إدراجها في بورصة ناسداك خلال الليل مع ارتفاع سهم شركة تصميم الرقائق 25% تقريبا في اليوم الأول من التداول.

وارتفع سهم سوفت بنك غروب بما يصل إلى 5% في وقت سابق من الجلسة لكنه قلص المكاسب لينهي التداول مرتفعا 2.08%.

وصعد سهم تويوتا موتور 2.67% ليعطي أكبر دعم للمؤشر توبكس يليه سهم سوني غروب الذي ارتفع 2.25%.

وزاد سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 3.11%، وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء أربعة.

وارتفع مؤشر قطاع المرافق 3.37% ليصبح الأفضل أداء. كما قفز مؤشر قطاع المصافي بـ 4%، لكن القطاع المصرفي انخفض 1.19% ليصبح الأسوأ أداء.