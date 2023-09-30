عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار دعم وتعزيز الحركة الثقافية في الصعيد، وتهدف إلى تعريف الأطفال والشباب بالفن الشعبي وإبراز أهميته في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

وشارك العديد من الأطفال والشباب في هذا الحدث، وتمتعوا بالعروض الرائعة التي قدمتها فرقة التلقائين، والتي تضمنت العديد من الفقرات الفنية المتنوعة مثل: الرقص الشعبي والغناء والزفة والطبل والمزمار.

ويعتبر هذا الحدث بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز العلاقة بين الثقافة الشعبية والشباب، وتحفيزهم على الاهتمام بهذا الفن الأصيل والحفاظ عليه. وهو أيضاً دليل على الدور الهام الذي تلعبه الهيئة العامة لقصور الثقافة في بناء جيل جديد متعلم ومثقف ومتعلق بتراثه وثقافته.

عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي في مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي في مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة