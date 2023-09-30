بيت ثقافة القصر بالداخلة يناقش كتاب"السادات بطل السلام"

ناقش بيت ثقافة القصر بالداخلة كتاب "السادات بطل السلام" تأليف محمد عمر الشاطبي وناقشته سهير محمد.

وشهدت فعالية نقاش الكتاب إقبالاً كبيراً من الحضور الذين استمعوا إلى شرح وتحليل الكتاب والذي يتحدث عن حياة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ويتناول كيف أنه نجح في الوصول إلى اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام 1978.

وأشاد الحضور بمجهودات الكاتب في جمع المعلومات وتوثيق الأحداث التي جرت خلال فترة رئاسته لمصر، وكذلك عرضه للنتائج الإيجابية والسلبية لهذه الفترة التي شهدت تحركات سياسية كبيرة.

وأثار الحديث حول السادات وإنجازاته إعجاب الحضور، وناقشوا في نهاية الجلسة أهمية التعرف على التاريخ والشخصيات التي أسهمت في بناء مصر الحديثة، وكيف يمكن لهذه المعرفة أن تسهم في بناء مستقبل مصر الأفضل.