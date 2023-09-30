"وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين" محاضرة تنظمها مكتبة الطفل والشباب بتنيدة بالداخلة

نظمت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة بالداخلة، محاضرة دينية بعنوان "وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين" حاضرها الشيخ احمد على سيد من أوقاف الوادى الجديد.

يأتي ذلك ضمن خطة احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بذكرى المولد النبوي الشريف، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

وحضر العديد من الأطفال والشباب المحاضرة الدينية التي تناولت موضوع الرسالة الإنسانية للإسلام ورحمة النبي محمد بالإضافة إلى شرح بعض السنن والتقاليد الإسلامية. وقد أبدى الحضور إعجابهم بالمحاضرة التي جاءت في إطار الفعاليات الدينية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة مولد النبي.

وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم للشيخ أحمد على سيد على ما قدمه من معلومات وفوائد دينية مفيدة، وهكذا تلبية لحاجة أهالي الوادي الجديد لتلك الفعاليات الدينية التي تنتشر بكثرة في المحافظات الأخرى في مصر.

ومن المتوقع أن تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم فعاليات أخرى للاحتفال بمولد النبي في المناطق الثقافية المختلفة في مصر.

محاضرة تنظمها مكتبة الطفل والشباب بتنيدة بالداخلة

محاضرة تنظمها مكتبة الطفل والشباب بتنيدة بالداخلة