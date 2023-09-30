السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

الثلاثاء.. الشيوخ يفتتح جلساته العامة من الدور الانعقاد الرابع

بوابة الوفد الإلكترونية

يفتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال جلساته العامة من الدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول يوم الثلاثاء المقبل.

 

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قرار رئيس الجمهورية ببدء دور الانعقاد:

 

 تشهد الجلسة الافتتاحية تلاوة قرار رئيس الجمهورية ببدء دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الأول.

 

كما تشهد الجلسة تلاوة قرار فض دور الانعقاد الثالث، وسيتم تحديد موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية.

 

كما يعقد مجلس النواب فى تمام الساعه الثانية ظهرًا يوم الثلاثاء جلساته البرلمانية الثانية، فى دور الانعقاد الرابع، لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس، والإعلان عن النتيجة الرسمية لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

 

 يشهد مجلس النواب حاليًّا الاستعدادات النهائية لانطلاق الجلسة الافتتاحية غدًا فى تمام الساعة الـ11 صباحًا.

الجريدة الورقية