وكيل الشيوخ يستقبل وفدًا برلمانيًا هنديًا ويؤكد: جذور ممتدة عبر التاريخ

استقبل المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس وفدا هنديا برئاسة كل من إم . أبافو رئيس المجلس التشريعى لولاية تاميل نادو السيد بيسواجيت دايمارى رئيس المجلس التشريعى لولاية آسام.



و رحب "ابوشقة" بالوفد الهندى مشيدا بالعلاقات المتميزة بين البلدين مؤكدا ان هناك جذور عميقة ممتدة عبر التاريخ كما ان هناك قواسم مشتركة بين بلدينا تؤكد اننا امام بلدين عريقين و شعبين عظيمين

كما أشاد "أبوشقة" بالتعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات عديدة وخاصة الاتصالات مرحبا بالاستثمارات الهندية فى مصر خاصة فى ظل ما تشهده مصر من امن وامان تحت قيادة الرئيس السيسي مما يؤكد انها ارض خصبة للاستثمار.

ومن جانبه توجه سفير جمهورية الهند بالقاهرة بالشكر للمجلس معربا عن سعادته بالترحيب بالوفد البرلمانى الهندى.

وقال السفير الهندى إن بلدينا من اصحاب الحضارات العريقة التى تمتد علاقاتها لأكثر من ٤٠٠٠ عام و هناك رسائل متبادلة بين البلدين تشير إلى ان علاقاتهما تعود للقرن الثالث قبل الميلاد وقد حققت هذه العلاقات طفرة كبيرة موخراً و قد حان الوقت لدعم التعاون البرلمانى الثنائى بيننا .

كما أشاد الوفد بحفاوة الاستقبال متقدما بالشكر إلى أعضاء الوفد المصرى.

كما وجه الدعوة إلى رئيس مجلس الشيوخ لزيارة الهند فى أقرب فرصة ممكنة.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام النائب حسام الخولى ، النائب ياسر زكى ، النائب تيسير مطر ، النائب عصام هلال و السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.



