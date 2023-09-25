رئيس مجلس الشيوخ يهنىء السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف جاء نصها:

فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم ،بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس ، بأطيب التهاني والتبريكات بذكرى مولد سيد الخلق النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ،الذي هدى الله به الى الخير ، وعلم البشرية من خلاله السلام والمحبة والتكافل والتآخى وفضائل الاخلاق.

وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية ، وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم ، وأن يحقق للبلاد على يديكم مزيداً من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة.

حفظكم الله وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم. وكل عام وفخامتكم بخير