الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يهنىء السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف جاء نصها: 

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حفلات متنوعة بمناسبة المولد النبوي وختام النشاط الصيفي لقصور الثقافة

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ضبط 22 ألف علبة حلوى المولد فاسدة قبل بيعها للمواطنين

فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي  

رئيس الجمهورية يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم ،بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس ، بأطيب التهاني والتبريكات بذكرى مولد سيد الخلق النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ،الذي هدى الله به الى الخير ، وعلم البشرية من خلاله السلام والمحبة والتكافل والتآخى وفضائل الاخلاق.

وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية ، وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم ، وأن يحقق للبلاد على يديكم مزيداً من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة.

حفظكم الله وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم. وكل عام وفخامتكم بخير

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