بيت ثقافة الراشدة بالداخلة ينظم محاضرة دينية بعنوان "المولد النبوي الشريف"

نظم بيت ثقافة الراشدة بالداخلة في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محاضرة دينية تحت عنوان "المولد النبوي الشريف".

وتم تقديم المحاضرة من قِبل الشيخ محمد محمود بأوقاف الوادي الجديد، بتنظيم من فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، وذلك في إطار برتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف.

وتهدف هذه المحاضرة الدينية إلى إلقاء الضوء على أهمية المولد النبوي الشريف وتعزيز المعرفة والفهم للمناسبة الدينية بين أفراد المجتمع. تناول الشيخ محمد محمود في محاضرته أهمية هذه المناسبة وتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتأثيرها على الحياة اليومية والقيم الإنسانية.

وحضر المحاضرة عدد كبير من المهتمين والمتفرجين، الذين استمعوا بانتباه واهتمام كبيرين للمعلومات والمحتوى القيم الذي قدمه الشيخ محمد محمود. وقد تم تبادل الأسئلة والأفكار في جو من التفاعل والنقاش البناء.

يأتي هذا النشاط في إطار الجهود المستمرة لوزارة الثقافة ووزارة الأوقاف في تعزيز الوعي الثقافي والديني لدى الجمهور. وتعتبر هذه الفعالية فرصة لتوفير المعرفة حول الإسلام وتعاليمه، وتعزيز التواصل والتفاهم بين أعضاء المجتمع من خلال التواجد في وجود الجميع معا.

من المقرر أن تستمر فعاليات هذا الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف في عدة مواقع وفروع ثقافة الوادي الجديد. ستشمل الفعاليات القراءات القرآنية والمحاضرات الدينية الأخرى، إضافة إلى الفنون والثقافة والمسابقات الثقافية المتعلقة بالمناسبة. تهدف هذه الفعاليات إلى إحياء الروح الإسلامية النبيلة وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع.

في الختام، يظهر تنظيم هذه المحاضرة الدينية وفعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف التزام وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف بتعزيز الوعي الثقافي والديني للمجتمع. ويعكس هذا الاحتفال الحقيقة الثقافية والدينية للشعب المصري وروح التسامح والتفاهم التي تعوِّدنا عليها في المجتمع المصري.