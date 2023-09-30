تعليم الغربية يفتتح مركز الارشاد والدعم النفسي

افتتح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مركز الارشاد والدعم النفسي بالمديرية، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والاستاذ محمد فتوح، مدير ادارة الامن بالمديرية، والدكتورة سحر طه، موجه عام التربية النفسية، والأستاذ خالد عامر، الموجه الاول للتربية النفسية بالمديرية.

وقد تضمن المركز غرفتين، الأولى للإرشاد الجمعي للطلاب واسرهم ، والثانية للإرشاد الفردي للطلاب، والذي يتضمن تنمية مهارات وتعديل سلوك وتخاطب وتطبيق المقاييس النفسية، كما تضمن الافتتاح معرض للألعاب السيكولوجية الجماعية المستخدمة في المركز. الجدير بالذكر أن المركز يقدم الخدمات السابق ذكرها بصورة مجانية تماما للطلاب وأسرهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي اطار اهتمام الدولة بالصحة النفسية، وحرص مديرية التربية والتعليم بالاهتمام بالصحة النفسية للطلاب واسرهم .