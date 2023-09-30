قام فرع ثقافة الوادي الجديد بتنظيم محاضرة دينية في قصر ثقافة الخارجة. وتأتي هذه المحاضرة فى اطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف وبمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية.

وتمت المحاضرة بحضور عدد كبير من الجمهور، حيث استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة الشيخ محمد ناصر من مديرية أوقاف الوادي الجديد لإلقاء المحاضرة، تمت مناقشة موضوع "المولد النبوي الشريف" وتسليط الضوء على أهميته ورمزيته في الإسلام.

وشرح الشيخ محمد ناصر في المحاضرة مفهوم المولد النبوي الشريف وقيمته الروحية، بالإضافة إلى مضامينه الدينية والتاريخية.

وتحدث عن أحداث حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتأكيد على القيم والعبر التي يمكن أن تستمدها المجتمعات اليوم من سيرته النبوية.

وقدم الجمهور ردود فعل إيجابية حيث شعر الحضور بالإلهام والتأثر من المحاضرة التي ألقاها الشيخ محمد ناصر. تعد هذه المحاضرة فرصة للجمهور لتوسيع معرفتهم بالإسلام وتعميق فهمهم لقيمه ومبادئه.

وفى الختام، نسعى من خلال هذه المحاضرات الدينية إلى تعزيز الفهم السليم للإسلام ونشر القيم الإنسانية والأخلاقية التي يحث عليها الإسلام. يشكل المولد النبوي الشريف فرصة للتأمل والتدبر في حياة النبي محمد والاستفادة من قيمه وسيرته في بناء مجتمع قائم على العدالة والتسامح والتعايش السلمي.

قصر ثقافة الخارجة ينظم محاضرة دينية عن "المولد النبوى الشريف"