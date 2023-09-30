السبت 30 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك أمام أرتا سولار.. منسي والجزيري في الهجوم

أوسوريو
أوسوريو

 كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق لقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في السابعة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

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تشكيل الزمالك ضد أرتا سولار:
 

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم:  سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

 ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي محمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.
 

 وكان الزمالك خسر في مباراة الذهاب أمام أرتا سولار بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما في تنزانيا.
 

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