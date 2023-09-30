بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار في كأس الكونفدرالية.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار في كأس الكونفدرالية.. يلا شوت، مهمة صعبة تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، وذلك عندما يلتقي مع ضيفه فريق أرتا سولار الجيبوتي على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ومنذ بداية الموسم الحالي، فشل فريق الزمالك في تحقيق أي انتصار، حيث خسر الفارس الأبيض أمام أرتا سولار في الكونفدرالية، وتعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري بهدفين لكل فريق.

وفي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، تعادل الزمالك أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق بعدما كان قريبًا من تحقيق الانتصار الأول هذا الموسم، حيث تعادل ذئاب الجبل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

ويعول فريق الزمالك في مباراة اليوم على عاملي الأرض والجمهور، حيث سمحت السلطات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع في لقاء اليوم لدعم الفارس الأبيض أمام أرتا سولار، كما تشهد قائمة الزمالك عودة أغلب نجومه الذين غابوا عن المباراة الماضية أمام المقاولون.

وتنقل مباراة الزمالك وارتا سولار اليوم على قناة أون تايم سبورتس المصرية OnTime Sports، ويمكنكم متابعة تغطية حية ضمن مباريات اليوم عبر صفحات بوابة الوفد.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك الحاسمة أمام أرتا سولار، ويديرها الحكم الغاني “دانيال لاريا نيي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 16:00 بتوقيت غرينتش.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الزمالك وأرتا سولار عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وخسر الزمالك في مباراة الذهاب ضد أرتا سولار بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب عزام في تنزانيا بدلاً من جيبوتي بسبب عدم مطابقة الملاعب هناك لمواصفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية؟

وتذاع مباراة الزمالك اليوم أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية عبر شاشة قناة أون سبورتس 1 المفتوحة، وسيبدأ الاستوديو التحليلي قبل انطلاق المباراة بساعة واحدة.

معلق مباراة الزمالك ضد أرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية؟

يعلق حاتم بطيشة على مباراة الزمالك ضد أرتا سولار بطل جيبوتي، اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد أرتا سولار اليوم في الكونفدرالية؟

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.