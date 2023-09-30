شاهد .. الجولات الانتخابية لـ أحمد هاني زادة داخل نادي الزمالك

عقد أحمد هاني زادة المرشح لعضوية تحت السن في انتخابات نادي الزمالك، جلسة خاصة مع أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك للتحدت على أزمات الزمالك.

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وكشف أحمد هاني زادة لأعضاء الزمالك في جلسه عقده معاهم مساء أمس الجمعة للحول والمقترحات ورسم خريطة طريق لعودة الزمالك وضعه في المقدمة.

وحضر أحمد هاني زادة المرشح تحت السن عقدها فاروق جعفر مع أعضاء الجمعية العمومية بحضور معظم المرشحين للكشف عن البرنامج الانتخابي وحل أزمات الزمالك وسماع مقترحات الأعضاء.

وترصد بوابة الوفد أجواء انتخابات القلعة البيضاء على مدار اليوم والكشف عما يدور في الندوات الانتخابية.

في سياق مٌتصل، يحتضن ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت المواجهة المرتقبة والتي ستجمع بين الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إطار إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ويدخل الفريق الكروي بنادي الزمالك لقاء اليوم وهو يبحث عن تحقيق الفوز على أرتا سولار بثلاثة أهداف دون رد، وذلك بعد هزيمته في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينطلق لقاء الزمالك وأرتا سولار بإياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وذلك في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.