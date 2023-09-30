يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر في كأس الكونفدرالية اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر في كأس الكونفدرالية اليوم، يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك الحاسمة أمام أرتا سولار، ويديرها الحكم الغاني “دانيال لاريا نيي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 16:00 بتوقيت غرينتش.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، مواجهة غاية في الأهمية أمام أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يحتاج الفريق الأبيض للفوز بثلاثة أهداف على بطل جيبوتى لضمان التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خاصة بعد خسارة لقاء الذهاب الذى أقيم فى تنزانيا بثنائية نظيفة.

وأكد عبد الهادي أن الجميع لديه ثقة قوية في اللاعبين من أجل تحقيق الهدف المطلوب، ومواصلة المنافسة و اسعاد الجماهير التي تدعم الفريق وتؤازره باستمرار.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: محمد عبد الغنى،محمد طارق،حمزة المثلوثى،أحمد فتوح،خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عمرو السيسى،مصطفى شلبى،أحمد سيد "زيزو" وإبراهيما نداى، خط الهجوم: سيف الجزيرى.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، كما اختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.

تعتبر مشاركة الزمالك في الكونفدرالية هذا الموسم هي الرابعة في تاريخه، وكانت الأولى في عام 2015 وخرج من نصف النهائي ضد النجم الساحلي التونسي.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الزمالك وأرتا سولار عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وشارك فريق ميت عقبة في الكونفدرالية للمرة الثانية عام 2018، وودع المسابقة من الدور الأول في صدمة قوية لجماهيره أمام فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي بركلات الترجيح بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-3.

ما هو موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار 7؟

ستعرض مباراة الزمالك ضد أرتا سولار 7 في تاريخ 2023-09-30 الساعة 20:00 على قناة .

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار 7؟

بإمكانكم متابعة مباراة الزمالك ضد أرتا سولار 7 عبر قناة .

أين يمكنني مشاهدة الزمالك – أرتا سولار 7؟

يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار 7 على قناة او من خلال شراء تذكرة حضور مباراى في استاذ استاد القاهرة.

من هو معلق مباراة الزمالك ضد أرتا سولار 7؟

سيقوم المعلق الغني عن تعريف بنقل لنا أجواء مباراة أرتا سولار 7 ضد الزمالك عبر شاشات قنوات .

مجريات المبارة بين الزمالك وأرتا سولار 7

مجريات المباراة: الزمالك – أرتا سولار 7 .. yalla shoot؛ ينتظر عشاق كرة القدم اليوم 2023-09-30 بشغف المباراة بين الزمالك وأرتا سولار 7 في كأس الكونفدرالية ، والتي أقيمت في استاد القاهرة في 2023-09-30 في 20:00. تم بث المباراة على ، وقدم ذو الخبرة تعليقًا طوال المباراة.