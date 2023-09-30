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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبدالله جمعة يدعم لاعبي الزمالك من المدرجات في مباراة أرتا سولار

عبدالله جمعة
عبدالله جمعة

حرص عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك على التواجد باستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق في مباراة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت.

 

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عبدالله جمعة يدعم لاعبي الزمالك من المدرجات في مباراة أرتا سولار

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بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار في كأس الكونفدرالية.. يلا شوت

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يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر في كأس الكونفدرالية اليوم

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .

وكان الزمالك خسر أمام أرتا سولار في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، والتي جمعت بينهما في تنزانيا.

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