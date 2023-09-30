بيت ثقافة الطفل بالخارجة ينظم حفلة للأطفال بمناسبة انتهاء الإجازة الصيفية

تم تنظيم حفلة سمر للأطفال في

نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة، ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع، حفلة للأطفال، لانتهاء الإجازة الصيفية وتقديم أوقات ممتعة وترفيهية للأطفال في المنطقة.

وتضمنت الحفلة العديد من الأنشطة المتنوعة التي استهدفت تنمية قدرات الأطفال الثقافية والترفيهية.

وبدأت الفعاليات بمسابقة ثقافية، حيث تم تحضير أسئلة في مجالات مختلفة من الثقافة العامة والتاريخ والعلوم. شارك الأطفال بحماس وتنافس في الإجابة على الأسئلة واستعراض معارفهم. تم تكريم الفائزين بالمسابقة وتوزيع الجوائز على الأطفال الذين قدموا أداء مميزًا.

بعد ذلك، تم تنظيم مجموعة من الألعاب الترفيهية للأطفال، حيث تم تقديم مساحة مفتوحة للاستمتاع واللعب. تضمنت الألعاب ألعاب جماعية وفردية تساعد على تنمية مهارات التواصل والتعاون بين الأطفال. كانت هذه الألعاب ممتعة ومليئة بالتحديات الصغيرة التي تشجع الأطفال على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الحركية.

وفي جانب الترفيه والتسلية، تم عرض فيلم الكارتون المحبوب "الحظ" (luck) في قاعة السينما. استمتع الأطفال بمغامرات الشخصيات وقصة الفيلم، وتفاعلوا مع الأحداث بحماس وسعادة.

كانت حفلة سمر الأطفال في قصر ثقافة الطفل بالخارجة تجربة رائعة وناجحة، حيث تمكنت من توفير الفرحة والبهجة للأطفال ومساهمة في تنمية مهاراتهم ونموهم الشخصي. تعد هذه الأنشطة والفعاليات جزءًا من جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الثقافة والفنون بين الشباب والأطفال في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي هذه الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في إطار تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الجماهير، خاصة الشباب والأطفال، وتعريفهم بمختلف المجالات الفنية والأدبية. كما تساهم هذه الفعاليات في تقريب المسافات بين المواطنين والمؤسسات الثقافية، وتفعيل الحياة الثقافية والفنية في البلاد. ويعكس الإقبال الكبير على هذه الفعاليات النجاح الكبير الذي تحققه الهيئة العامة لقصور الثقافة في تفعيل الثقافة والفن في مصر.

حفلة سمر للاطفال بمناسبة انتهاء الإجازة الصيفية ينظمها بيت ثقافة الطفل بالخارجة

حفلة سمر للاطفال بمناسبة انتهاء الإجازة الصيفية ينظمها بيت ثقافة الطفل بالخارجة

حفلة سمر للاطفال بمناسبة انتهاء الإجازة الصيفية ينظمها بيت ثقافة الطفل بالخارجة