ورشة حكى عن "إتقان العمل "ببيت ثقافة صنعاء بالخارجة

نظم بيت ثقافة صنعاء بالخارجة بالوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، رئيس فرع ثقافة الوادي الجديد، ورشة عمل حول "اتقان العمل"، وذلك بهدف تطوير قدرات المشاركين وتحفيزهم على السعي للتميز في أعمالهم.

وقدم الناقد الثقافي والفني راضي أحمد هذه الورشة، حيث تناول فيها مفهوم الاتقان وأهميته في مجال العمل. أوضح أحمد أن الاتقان هو السعي للتميز والتفوق في أداء المهام الموكلة، وهو يتطلب تحقيق الدقة والاحترافية في العمل والتفاني في تحقيق الأهداف المحددة.

وتمتاز هذه الورشة بأسلوب تفاعلي ومشاركة نشطة من قبل المشاركين، حيث تم طرح العديد من الأمثلة العملية والتجارب الشخصية للمتحدث والمشاركين، بهدف إبراز أهمية الاتقان في الحياة العملية والفردية.

وتطرق راضي أحمد أيضًا إلى العوامل المؤثرة في تطوير الاتقان، مثل العمل الجماعي، والتدريب المستمر، والتحفيز الذاتي. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض بعض الخصائص الأساسية للأشخاص المتقانين، مثل الالتزام والانضباط والمرونة.

وتُعد ورشة "اتقان العمل" فرصة رائعة للمشاركين لاكتساب معرفة أعمق حول أسس العمل المتقن وكيفية تحقيقه في مجالاتهم المختلفة. وقد تم استعراض العديد من الأمثلة الناجحة للشخصيات التي اشتهرت باتقان عملها وتركت بصمة في مجتمعها.

وفي ختام الورشة، أكد الحضور على أهمية الاتقان في الحياة وكيف يمكن له أن يساهم في تحقيق النجاح والتميز في أي مجال، بغض النظر عن التحديات التي تواجههم. وقد أعرب المشاركون عن استفادتهم الكبيرة من هذه الورشة ورغبتهم في المشاركة في مزيد من الأنشطة الثقافية التي تعزز مهاراتهم وتطورهم الشخصي.

ورشة حكى عن اتقان العمل ببيت ثقافة صنعاء بالخارجة