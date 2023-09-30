تستمر تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، وهو أحد المشاريع الفنية التي تهدف إلى اكتشاف وتأهيل الممثل الشامل وتدريبة على فنون المسرح، مستمرة في محافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية، على مسرح قصر ثقافة موط.

يأتي ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، وبتنظيم فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، وبحضور المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، والمخرج خالد أبو ضيف، المدير الإقليمي للمشروع.

وبدأت التدريبات مع المخرج أحمد طه، حيث تم وضع اللمسات الفنية الإخراجية وربط التدريبات الحركية والاستعراضية مع الأغاني، بالإضافة إلى التدريبات الموسيقية مع المايسترو حسام حسني، الذي قام بمراجعة بعض الأغاني التي تم التدريب عليها، والتي تتنوع بين الأغاني الوطنية والتراثية والواحاتية والنوبية والصعيدية.

"ابدأ حلمك" يواصل تدريباته على مسرح قصر ثقافة موط