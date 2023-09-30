وكيل تعليم الوادي الجديد يوجه برفع القمامة والمخلفات بمحيط المدارس

واصل المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، جولته الميدانية اليوم السبت، في إدارة باريس التعليمية، برفقة المهندسة إيمان صبر مفتاح، مديرة عامة فرع هيئة الأبنية التعليمية في المحافظة.

وخلال الجولة التفقدية في مدرسة باريس للتعليم الأساسي، أكد ضرورة التواصل والتنسيق السريع مع الوحدة المحلية لرفع الرواكد والمخلفات أمام المدرسة، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب، بالإضافة إلى الالتزام بجميع المواصفات التي وضعتها هيئة الأبنية التعليمية في المحافظة، وخصوصًا فيما يتعلق بالتوصيلات الكهربائية وأعمال الصيانة البسيطة.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد، إلى ضرورة تركيب خزانات لتوفير المياه أمام الطلاب طوال اليوم الدراسي، وتسوية أرض الملعب لتظهر بمظهر لائق ومشرف أمام الطلاب، خاصة في أول أيام الدراسة.

وشدد وكيل التعليم بالوادي الجديد، على ضرورة التواصل المستمر مع أولياء الأمور والاستماع لجميع المقترحات وحل المشكلات فورًا، لضمان سير العمل بانتظام ودقة.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يوجه برفع المخلفات والإلتزام بمواصفات هيئة الأبنية التعليمة