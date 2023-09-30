الأهلي والاتفاق مواجهة تتسم بالشراسة وتحمل ذكريات سيئة بالهبوط

يخوض النادي الأهلي السعودي مواجهة من العيار الثقيل امام نظيره الاتفاق، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل.

أرقام من مواجهات الأهلي والاتفاق في دوري المحترفين

لعب الفريقين منذ تغير مسمى المسابقة إلى دوري المحترفين في 26 مباراة نجح النادي الأهلي في تحقيق الانتصار بـ 14 مواجهة بينما خطف الاتفاق الفوز في 8 مباريات، وانتهت بالتعادل في 4 لقاءات.

خلال المواجهات الـ 26 الماضية تمكن النادي الأهلي من تسجيل 55 هدف في حين استطاع نادي الاتفاق تسجيل 34 هدف.

شهدت المواجهة أكثر من 80 بطاقة صفراء على لاعبي الفريقين كانت النسبة الأكبر منها على لاعبي فارس الدهناء، بينما حصل لاعبو النادي الأهلي على 8 بطاقات حمراء مقابل بدون بطاقات حمراء على لاعبي الاتفاق، خلال المواجهات الـ 26 الاخيره بدوري المحترفين السعودي.

مواجهتين تسببا في في الهبوط للدرجة الأولى

في الجولة الأخيره من منافسات دوري المحترفين لنسخة موسم 2013-14 بالتحديد في يوم 6 أبريل، حمل جمهور الاتفاق ذكرى سيئة بعد هبوط فريقهم للدرجة الأدنى، حينما خسر في الجولة الختامية من المسابقة بهدف نظيف "عكسي".

في الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة موسم 2021-2022 بالتحديد يوم 4 مارس من العام الماضي، تقابل الفريقين في لقاء مهم للغاية ضمن مواجهات الصراع من أجل البقاء، كان الاتفاق في المراكز الثلاثة الاخيره وكان يحتل الأهلي المركز الـ11، وفاز الفرسان بهدف نظيف ليبتعد قليلًا ويهبط الاهلي للأسفل حتى انتقل لدوري يلو بنهاية الموسم.

من المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتل الاتفاق المركز الخامس في الترتيب برصيد 16 نقطة بينما ياتي الأهلي في المركز السادس برصيد 15 نقطة.