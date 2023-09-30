مودرن فيوتشر يرتدي الأحمر أمام سينجيدا غدًا

شهد أحد فنادق القاهرة، عصر اليوم السبت، الإجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزاني، في إطار مواجهات دور ال٣٢ من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأتفق الفريقين خلال خلال الإجتماع الفني، على أن يرتدي مودرن فيوتشر الزي الأحمر كاملاً على أن يرتدي الحارس اللون الأصفر.

بينما يرتدي سينجيدا التنزاني القميص الأزرق والشورت الازرق بينما يرتدي حارس المرمى الزي الفسفوري كاملاً.

وأتم الثنائي الاتفاق خلال الاجتماع على أنه في حالة انتهاء المباراة بنتيجة التعادل بمجموع المباراتين سوف يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور المجموعات من البطولة.

ومن المقرر أن يستضيف مودرن فيوتشر، غداً الأحد، نظيره فريق سينجيدا التنزاني، في تمام السادسة مساءً، على ملعب ستاد السلام ، بإياب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.