وكيل تعليم الوادي الجديد يوجه بحسن استقبال الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة

بدأ المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، جولاته التفقدية لمتابعة نظام العمل في مدارس باريس التعليمية وكان يرافقة في الجولة المهندسة إيمان صبر مفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ومدير إدارة باريس التعليمية، ووكيله، ومدير إدارة الأمن بالمديرية

وحرص على متابعة نظام العمل في مدرسة باريس الإعدادية، وتأكد من انتهاء إجراءات الصيانة البسيطة في المدرسة وجميع التجهيزات لاستقبال الطلاب في الأحد الأول من أكتوبر، بداية العام الدراسي الجديد

وتفقد المهندس سيد عبدالعزيز جميع المرافق المختلفة في المدرسة، بدءًا من الفصول الدراسية وصولاً إلى المعامل والمكتبة والمسرح. وكانت جميع المرافق في حالة جيدة وجاهزة لاستقبال الطلاب.

وقام المهندس سيد عبدالعزيز بمتابعة إجراءات السلامة في المدرسة، حيث تم التأكيد على وجود خطط الإخلاء السريع والأجهزة اللازمة للإنذار في حالة حدوث أي طارئ. كما تم التأكيد على أن جميع المداخل والمخارج في المدرسة تعمل بشكل سليم لضمان سهولة الوصول والخروج.

وفي نهاية الجولة، أعرب المهندس سيد عبدالعزيز عن رضاه العام عن حالة المدرسة والتجهيزات التي تم إنجازها. كما أشاد بجهود جميع المشرفين والعاملين في المدرسة لجعلها جاهزة لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد، إلى ضرورة استقبال الطلاب بشكل جيد وتوفير جميع وسائل الراحة والرعاية والأجواء المناسبة لهم. وأعرب عن أطيب أمنياته لطلاب المحافظة بعام دراسي سعيد وموفق، وأن يعملوا بجدية من أجل مصلحتهم المرجوة دائمًا

وفي الأيام القادمة، سيقوم المهندس سيد عبدالعزيز بجولات تفقدية لمتابعة نظام العمل في مدارس باريس التعليمية الأخرى، وضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومثالية للطلاب. وهذا يأتي في إطار التزام وزارة التعليم بتوفير أفضل فرص التعليم للطلاب في جميع أنحاء البلاد.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يوجه بحسن استقبال الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة أمامهم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يوجه بحسن استقبال الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة أمامهم