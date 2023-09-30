حبس متهم بالنصب على المواطنين وغسيل أموال 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه والنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه والنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال وسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.



قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين

والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

