حريق محدود بسيارة في نطاق جامعة القاهرة

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق محدود نشب بسيارة في محيط جامعة القاهرة، ذلك بالتزامن مع أولى أيام انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وذلك دون وقوع خسائر بشرية.

كانت بداية الأحداث عندما ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بسيارة بشارع جامعة القاهرة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن حريق اشتعل بسيارة ملاكي، وتم محاصرته والسيطرة عليه دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك السيارة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم إجراء معاينة لحصر التلفيات التي لحقت بها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.