تعرف على أبرز محاكمات شهر أكتوبر بجنايات الجيزة

تشهد اروقه محكمة جنايات جنوب الجيزة، خلال شهر أكتوبر العديد من القضايا التي سيتم إصدار الحكم النهائي بها، والتي شهدت العديد من المحطات الهامة والمؤثرة، وخلال التقرير التالي تعرض "بوابة الوفد" لكم أبرز واهم القضايا التي سيتم الفصل فيها لـ4 أكتوبر.

تأجيل محاكمة 8 متهمين بالشروع في إنهاء حياة 3 أشخاص بالعياط لشهر أكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 8 متهمين بالشروع في إنهاء حياة 3 أشخاص بسبب خلافات بينهم، بمنطقة العياط، لـ4 من شهر أكتوبر.

وجاء في أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 5659 لسنة 2023 جنايات العياط، لـ 8 متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 17 حتى 50 عاما، في يوم 4 أبريل الماضي استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "مصطفى.ع"، و"إسلام.م"، و"رضا.م"، قاصدين ترويعهم وغيرهم لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني حاملين أسلحة نارية وذخائر، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر.

تأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب الأطفال بـ"شطة" في أجسادهم بالجيزة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بتعذيب الأطفال ووضع مادة حارقة في مناطق بجسدهم بالجيزة، لجلسة الدور الثالث من شهر أكتوبر.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 متهمين منهم سيدة وابنتيها، بتهمة تعذيب طفلة تبلغ عشرة أعوام وتضع إحداهن لها "شطة وليمون وملح" في منطقة حساسة من جسدها بعد تكبيل أخرى لها.

كشفت الأجهزة الأمنية، أن الواقعة وقعت في منتصف شهر فبراير الماضي 2023 في منطقة بشتيل بالوراق، وتم القبض على 5 متهمين منهم سيدة وابنتيها، واعترفن أن والدة الطفلة على علم بما يحدث وهي من حرضتهن على تعذيب أطفالها الثلاثة "ولد وبنتين" وألقى ضباط مباحث الوراق حينها أيضا القبض على والدة ووالد الأطفال وتم تقديم المتهمين الخمسة إلى النيابة العامة المختصة والتي قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات ووجهت لوالدي الأطفال اتهامات الإهمال وعدم رعايتهم وللسيدات الثلاثة الأخريات اتهامات تعريض حياتهم للخطر وتعذيبهم ولا يزالون محبوسين حتى الآن وأودع الاطفال الثلاثة في دار رعاية.

وواجهت النيابة الأم المتهمة وجارتيها بمقاطع الفيديو المنتشرة فاعترفن به وأنهن من ظهرن في الفيديو حيث أكدت الجارة وابنتها إنهما فعلتا ذلك بتحريض ومباركة الأم بحجة تأديب أطفالها كما اعترفت الأم أنها من طلبت منهما ذلك حتى يخشاها أطفالها ويطيعونها مرددة: "عايزاهم يسمعوا كلامي".

وقد قررت النيابة عرض الأطفال الثلاثة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان ما لحق بهم من إصابات جراء التعدي عليهم بالضرب وأمرت بحجز المتهمات الثلاث على ذمة تحريات المباحث.

بتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط المتهمتين المشار إليهما وتبين أنهما (ربة منزل وابنتها "لها معلومات جنائية" مقيمتان بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بزعم تأديب الطفلة " 8 سنوات مقيمة بالعقار محل سكنهما"، بناءً على طلب والدتها "جارة المتهمتان وتربطها علاقة صداقة بهما".

وبفحص هاتف إحدى المتهمتين تبين احتوائه على عدة مقاطع أخرى تتضمن قيامهما بتعذيب شقيقي الطفلة المشار إليها ( سن 10 و 4 سنوات) وبمواجهتها بتلك المقاطع أيدت ارتكابها بناءً على رغبة والدة الأطفال لتأديبهم وتقويم سلوكهم.. وبسؤال والدة الأطفال، أيدت اعترافات المتهمتان.

"جنايات الجيزة"..تأجيل محاكمة متهم بقتل زوج عمته بسبب خلافات مالية في إمبابة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بتأجيل محاكمة شخص قتل زوج عمته بعصا حديدية؛ بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة إمبابة، لليوم الأول من دور شهر أكتوبر؛ لورود تقرير الطب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد حمدي عبد الحميد، وعضوية المستشارين طارق خميس، وأحمد محمد بطران، وأمانة سر خالد شعبان وصلاح مصطفى.

وأسندت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 12860 لسنة 2022 جنايات إمبابة، للمتهم "مصطفى . ح"، في يوم 2 أغسطس عام 2022 أنهى حياة عمدا المجني عليه "محمد . أ" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن كال له عدة ضربات أستقرت على رأسه باستخدام أداة- عصا حديدية- قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث اصابته التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أنه ارتبطت تلكالجناية بجنحة أخرى وهى في ذات الزمان والمكان شرع في سرقة أموال المجني عليه من داخل مسكنه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم عثوره على أية أموال.

وأضافت التحقيقات في ان المتهم أحرز أداة "عصا حديدية" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة؛ إثر توسطه لإنهاء مديونية لشركة لعقار ملك المتوفي زوج عمته مقابل مبلغ مالي وقدره 7 آلاف جنيه قام بسدادهم، وعقب مطالبة المتهم للمجني عليه لردهم إلا أنه لم يقم بذلك.

وأضاف المتهم أنه بتاريخ الواقعة عقد العزم على سرقة المتوفى، ولذلك أجرى اتصالا هاتفيا بنجل الأخير طالبا خروجه من المسكن حسبما اعتاد، وأنتقل لمسكن المجني عليه وتمكن من الدلوف لداخله بمعرفة الأخير.

وأشار المتهم أنه طلب من المجني عليه تناول مشروب وحال إحضار المتوفى له سارع إلى غرفة نومه باحثا عن أية مبالغ مالية، ولسماعه خطوات المتوفي توجه صوبا فأبصر أداة "ماسورة حديدية" فحملها وكال له ضربة على رأسه فسقط أرضا وخشية افتضاح امره والى التعدي عليه بـ 4 ضربات استقرت جميعها براسه حتى خرت قواه وتيقن وفاته، فلاذ الفرار وحوزته الأداة التي تخلص منها.

17 أكتوبر..تأجيل محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في التخلص من والده واخر ببولاق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده وأخر بمنطقة بولاق الدكرور، إلى 16 أكتوبر المقبل؛ للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وأمانة سر أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

وأسندت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "محمد . ص"، سائق 21 سنة، و "عمرو . ع"، طالب، 18 سنة، و "صالح . أ"، عامل، 20 سنة، و "أحمد . م"، عامل، 19 سنة، و "أحمد. س"، عامل، 19 سنة، و "محمد . م"، 27 سنة هارب، و "محمد . أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتي السادس وأخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وأستخدموهم ضد المجني عليهم "تامر . ك"، ووالده "كمال . ع" و"محمد . ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذي مادي بهم.

وتابعت التحقيقات أنه كان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، حال وأحرزهم لأسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لاحقة الوصف، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول "تامر . ك" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتله علي أثر خلاف أستقر بينهم، وفي سبيل الوصول لغايتهم أعدوا أسلحة نارية، بيضاء ومفرقعات، وتوجهوا إلي مكان الواقعة حيثما أيقنوا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا ما قد أحل به من إصابات التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما "كمال . ع"، و" محمد. ح" عمداً على أثر خلاف سابق أستقر فيما بينهم والمجني عليه الأول، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم اعيرة ناريه فأحدثوا إصابتهم قاصدين إزهاق روحهم، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين نارين غير مششخنين "بندقيتين خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "مسدس" على النحو المبين بالتحقيقات.

تأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة في وفاة مدير بنك لـ 2 أكتوبر

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، تأجيل ثاني جلسات محاكمة زوج مذيعة شهيرة في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد، لجلسة 2 أكتوبر؛ للبت في إجراءات رد هيئة المحكمة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجني عليه، والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد.

وسألت النيابة العامة الطبيب فأكد كذلك حضورَ المجني عليه للمستشفى يومئذ في وعي وإدراك تامين معانيًّا من ارتفاع في ضغط الدم، فأجريت له كافة الفحوص الطبية اللازمة قبل التخدير.

وتبين له لياقته طبيًّا لإجراء التدخل الجراحي، وعقب حقنه بالعقاقير المخدرة حدث انخفاض بنبضات قلبه وضغط دمه فحُقن بعقاقير أخرى لمعالجة تلك المضاعفات، ولكنه لم يستجب لها، فتوقفت عضلة القلب، وأُجرى له إنعاش رئوي قلبي عاد معه القلب إلى العمل بعد مرور ثلاثين دقيقة.

وقرر الطبيب أن أسباب ما آلت إليه حالة المريض لا يمكن تحديدها يقينيًّا، مرجحًا أنها إما لتلقيه جرعة مصل تطعيم "عقر الكلب" وما قد تحدثه من ضَعْفٍ في عضلة القلب، أو ما يمكن أن ينقله عقر الكلب ذاته من أمراض قد تؤدي لتوقف قلبه.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الواقعة طوال فترة إيداع المجني عليه بالمستشفى، انتظارا لاستقرار حالته الصحية، لتحديد سند المسئولية الجنائية قِبل المتهم المحبوس- صاحب الكلب- وللتحقيق فيما أثير بالأوراق من وقوع خطأ طبي حال تجهيز المجني عليه لإجراء العملية الجراحية الأمر الذي قد يؤثر -إن ثبتت صحته ووقوعه- في تحديد المسئوليات الجنائية وترتيب إحداها على عاتق الطاقم الطبي المثار بشأنه الخطأ.

وخلال ذلك تلقت النيابة العامة إخطارًا بوفاة المجني عليه يوم التاسع من شهر أبريل الجاري، فأمرت النيابة العامة بسرعة نقل جثمانه إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب الوفاة المباشر.

وكذلك فحص الأوراق الطبية والعلاجية الخاصة بالمتوفى؛ لتحديد إذا ما قد اتُّبعت الإجراءات الطبية الصحيحة معه وفقًا للأصول المتعارف عليها منذ وصوله للمستشفى من عدمه، وبيان إذا ما كان هناك خطأ طبي قد شاب أيًّا من تلك الإجراءات، وإن وُجد تحدد درجته ومدى جسامته وعلاقته بالوفاة، على أن يُعد تقرير مفصل يعرض على النيابة المختصة بالتحقيق.

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