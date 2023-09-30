محافظ أسيوط: افتتاح 88 مدرسة جديدة ضمن مبادرة “حياة كريمة”

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن إجمالي عدد المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية مبادرة التنمية الريفية المصرية “حياة كريمة” بلغ 88 مدرسة، بتكلفة إجمالية 430.2 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها واستلامها في الفترة من يوليو 2020 حتى الوقت الحاضر، بإجمالي عدد فصول 1227 فصلا دراسيا.

وأضاف محافظ أسيوط، أن إجمالي عدد المشروعات المدرسية التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1 يوليو 2014 حتى الوقت الحاضر، بما في ذلك مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بلغ 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار 286 ألف جنيه، وذلك لضمان تحقيق الأهداف التعليمية الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.