شديد الحرارة على الجنوب .. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، إذ يتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أوضح الخبراء أنه يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

شبورة مائية



أما عن الظواهر الجوية فتتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 23

العريش 33 24

رفح 32 25

رأس سدر 36 23

نخل 34 15

كاترين 33 15

الطور 34 25

طابا 34 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 33 23

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 32 22

السلوم 34 21

سيوة 36 20

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 40 25

قنا 43 26

الأقصر 45 27

أسوان 45 27

الوادي الجديد 42 22