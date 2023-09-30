الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية، ولطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وأكدت الأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 25

السواحل الشمالية:- العظمى 30 والصغرى 23

جنوب سيناء:- العظمى 39 والصغرى 28

شمال الصعيد:- العظمى 39 والصغرى 22

جنوب الصعيد:- العظمى 44 والصغر 29



