انهيار جزئي بعقار بمنطقة كفر حكيم في كرداسة

انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة كفر حكيم فى كرداسة، وانتقلت قوات الإنقاذ لمحل الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغاً من غرفة عمليات النجدة مفاده وقوع انهيار جزئي داخل عقار بمنطقة كفر حكيم بدائرة قسم شرطة كرداسة .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إنقاذ وإسعاف وبالفحص تبين انهيار شقة بالطابق الثانى بعد سقوط السقف ويبحث رجال الأمن عن أى أشخاص تحت الأنقاض، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.