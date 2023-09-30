السيسي: نقاتل من أجل مصلحة بلدنا (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هدفه نجاح كل المشاريع، معقبًا: "لدينا يقين في الله، بنجاح كل المشروعات ومهمتنا أن نقاتل من أجل بلدنا".

وتابع “السيسي”، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، اليوم السبت، أن: "قلت في بداية الكلام هنقولكم حكاية وطن في 3 أيام»، وأضاف الرئيس السيسي: «لدينا يقين في الله بنجاح كل المشروعات، ومهمتنا أن نقاتل من أجل بلدنا".

وشهد الرئيس السيسي، عرض فيلم تسجيلي بصوت الفنان أحمد فؤاد سليم، جاء في الفيلم: «أثبت المصريون في كل مرة وفي كل زمان أنهم الحامي والضامن لمسيرة وبقاء وطنهم رغم كل حاقد وحاسد أو طامع».

وروى الفنان أحمد فؤاد سليم خلال الفيلم التسجيلي لحفيده، آخر فصل من فصول الحكاية التي تبدأ من يوم ولادة حفيده، قائلًا: «في يوم من الأيام كان فيه بلد أعظم بلد في الدنيا مصر أم الدنيا، في التاريخ لها حضور وفي الثقافة ليها عظماء، وفي الفن لها نجوم، لكن لما ليلها ضلم نزل الشعب يطالب بأبسط حقوقه، يا دوب ملحقش يفرح جاله الضباع من بعيد يدخل الأرض الطيبة، تسرق منها فرحتها، وتحاول تفرق وحدتها، تنشر الخوف والرعب في قلوب أهاليها».

وظهرت في الفيلم التسجيلي الفنانة ماجدة زكي، التي قالت: «البلد دي بلدنا مسكتناش ونزلنا، قولنا هيمشوا ومش هيقعدوا فيها دقيقة واحدة، هنستسلم لتجار الدين والإرهابيين؟ وكان ورانا جيش بيحمينا، ولما صوتنا اتسمع علينا نزلنا في الشوارع، والجيش استجاب لهتافنا».

واستعرض الفيلم التسجيلي ما مر في مصر من أحداث منذ 2011 من هجمات إرهابية على أفراد الجيش والشرطة، وجهود تجفيف منابع الإرهاب، وجهود الدولة في التنمية وإطلاق المبادرات الصحية ومبادرة حياة كريمة وغيرها من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية.

ووصل صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز".

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “انهارده هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالى لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن:

يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية:

يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصًا الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.