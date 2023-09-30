السيسي: لم ننظر للعائد المادي من قناة السويس الجديدة (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مشروع قناة السويس، كان محاولة لتجميع المصريين على مشروع وطني لبث الثقة في النفوس.

وقال "السيسي" خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، اليوم السبت، إن الدكتور أشرف سيلمان كان وزير الاستثمار وقت إنشاء قناة السويس الجديدة، قال إحنا نخلى بالنا إن إحنا عاوزين نعمله باقتصاديات، قولتله عاوز أدى الأمل للناس، وقولت هنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة بـ12% فايدة وكانت الفائدة 10.5%.

وتابع: "يا كامل يا وزير ربنا يكرمك ده ما كانش يتعمل أبدًا في سنة أبدًا أبدًا والبانى طالع، ولم نكن ننظر إلى العائد المادى.

وواصل السيسي أنه: "64 مليارًا كانت عوائد الحكومة هتدفعها وهتبقى عبئًا على الحكومة، وبقى في التزام عليا كدولة إنى أرجع الأرباح للناس، لكن كان العائد المعنوى في جموع المصريي، كان دخل القناة من 4 إلى 4.5، إحنا النهارده لما اتعملت قناة السوبيس النهارده بنقفل الـ10 و10.5 السنة المقبلة.

وأوضح، أن الهدف من ازدواج قناة السويس استعادة ثقة الناس، قائلًا: "الفكرة مش إنك تعمل ازدواج فقط علشان تحقق المسار الاقتصادي.. لكن الهدف كان استعادة الثقة في الناس اللى هما بيحاولوا دلوقتي إنهم يهزوكوا فيها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن": افتكروا كنا بنقف على المسرح بنستقبل أسر الشهداء ودموعنا بتنزل على ولادنا أنهم ضحوا علشان بلدنا تعيش.. هنبقا جاحدين جدًا.. مش جاحدين انه نخلى بالنا منهم.. لا.. احنا نخلي بالنا من اللى هما ضحوا علشانه.. هنبقا جاحدين إن هما قدموا أرواحهم علشانه".

ووصل صباح اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور انطلاق مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز".

ووجه الرئيس السيسي، حديثه، للحضور قائلًا: “ انهارده هنحكلكم حكاية مصر بداية من 2011 لحد الآن” ونعرفكم ايه التحديات اللى واجهتنا وازاي البلاد بتتبني.

وتابع: “أنا عارف اني بكرر الكلام دا كتير .. بس انا بكرره علشان قدام الله سبحانه وتعالى لما يسألني أقوله أنا قولت ورددت 100 مرة”.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن:

يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية:

يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصًا الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.