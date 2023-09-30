لجنة من التربية والتعليم تتفقد عددًا من مدارس دمياط

في جولة تفقدية مع بداية أول أيام الدراسة، تابع وليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للمجالس النيابية بمكتب الوزير، والمهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط وعبد العليم جمعة وكيل المديرية عدة مدارس بدمياط لمتابعة استعدادات بداية العام وانتظام سير العملية التعليمية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دميـاط لمتابعة انتظام الدراسة.

كما شملت الجولة مدارس التجربية المطورة الابتدائية والثانوية الفنية بدميـاط ومنية دمياط الابتدائية ومنية دميـاط الإعدادية.

واطمأنت لجنة الوزارة على تطبيق الكتاب الدوري رقم ٣٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٠ بشأن الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب وتهيئة المناخ الآمن وتأكد من انتظام طلاب الصف الأول من كل مرحلة تعليمية في اليوم الأول.

وأكد المهندس علي عبدالرؤوف أنه بدأت اليوم السبت ٨٤ مدرسة تعمل بنظام الفترتين والفترة الممتدة، لطلاب الصفوف الأولى فقط " الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي عام وفني.

في حين ستفتح جميع مدارس المحافظة وعددها ١١٢١ مدرسة أبوابها لاستقبال الطلاب، يوم الأحد.

وأضاف وكيل الوزارة أن مديري الإدارات التعلمية ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعت كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وتسليم الكتب للمدارس والتأكيد علي نشر لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة والانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، ومتابعة الحصص الدراسية.