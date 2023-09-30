أمرت جهات التحقيق بحبس تشكيل عصابى لاتهامهم بسرقة أجزاء من الحاجز الحديدي الخاص بطريق ترعة الإسماعيلية أمام شركات البترول دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، حيث تبين سرقة أجزاء من الحاجز الحديدي، وبإرشاد المتهمين تم ضبط الأدوات المستخدمة والمسروقات بحوزة مالك مخزن خردة، وتم التحفظ على المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بيسرقوا الحواجز الحديد ..حبس تشكيل عصابي بشبرا الخيمة

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد رصد مقاطع فيديو مصور بسرقة أجزاء من الحاجز الحديدي بطريق ترعة الإسماعيلية أمام شركات البترول دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، وتشكل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة أجزاء الحاجز الحديدي بالمنطقة.

وبإرشاد المتهمين تم ضبط الأدوات المستخدمة في السرقة "صاروخ كهربائي"، كما تم ضبط المسروقات المستولى عليها بحوزة أحد مالك مخزن خردة بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع 3 وإصابة 25 شخص .. أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق كفر شكر بالقليوبية

وفي واقعة اخري ، شهد محور شرق الرياح التوفيقي الجديد،بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية اليوم، حادث تصادم بين سيارة نقل ومينى باص أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين ، وعلى الفور تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى بنها التعليمي، والمصابين إلى مستشفيي بنها الجامعي وبنها التعليمي.

وخلف الحادث عن مصرع كلا من "أسماء إبراهيم عامر، 22 سنة، وهانم غنيمي عطية، 43 سنة، وهاجر حسنين محمد، 18 سنة.

واسفر الحادث عن اصابة كلا من هدير محمد عاطف، 27 سنة، ورضوى محمد عاطف 18 سنة، وفاطمة أحمد محمد 20 سنة، وإنشراح فتحي محمد 29 سنة، وسمر رجب شحاته 27 سنة، ولبنى السيد حسن 18 سنة، ووفاء عبد الله عبد الوهاب 36 سنة، ونجف حواش السيد 20 سنة، ووليد عبده السيد 46 سنة، سائق السيارة النقل، وقوت الباشا إسماعيل إبراهيم 30 سنة، وإيمان محمد سيد 20 سنة، ورحاب محمد عبد الفتاح 32 سنة، وياسمين مصطفى علي 25 سنة، وهاني أحمد عبد الدايم 43 سنة، سائق الأتوبيس، وسهيلة هاشم منير 19 سنة، وإيمان أيمن مهدي 21 سنة، وولاء عبد الله عبد الوهاب 36 سنة، وسهام حسني 45 سنة، ورضا منصور عبد الرحمن 38 سنة، وأماني محمد سمير 20 سنة، وسامية جمال عبد الله 23 سنة، وناهد صلاح عزت 30 سنة، وكريمة محمد السيد 22 سنة، وأيه عبد المجيد محمد 29 سنة، وفهيمة عاطف فهمى 33 سنة"

وكان البداية بنلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بالقليوبية ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميني باص بطريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.