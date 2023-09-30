حبس المتهمين بسرقة الحواجز الحديدية لمحور المريوطية

قررت نيابة الجيزة، بحبس المتهمين بسرقة الحاجز الحديدي لمحور المريوطية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وقد كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء تحريات للتأكد من وجود حالات شبيه من عدمه.

وكانت وزارة الداخلية، قد تابعت ما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام شخصين يستقلان سيارة بسرقة الحاجز الحديدي الخاص بمحور المريوطية بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومرتكبى الواقعة شخصين، مقيمين بالقاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا ببيع المسروقات لكل من صاحب مخزن خردة، وسيدة مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما المسروقات "3 زوايا حديد" تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المشدد في السرقة

ويعاقب بالسجن المشدد مع الشغل في الحالات التالية:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.