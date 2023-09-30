إنشاد ديني وتنورة في احتفالات ثقافة الجيزة بالمولد النبوي الشريف

إنشاد ديني وتنورة .. في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمولد النبوي الشريف، حيث نظمت مكتبة امبابة بالجيزة احتفالية بالتعاون مع مركز شباب امبابة تضمنت ندوة بعنوان "السيرة النبوية دروس وأخلاقيات".

عمرو البسيوني

وأوضح الشيخ محمود شحاتة الباحث بدار الإفتاء المصرية، خلال الندوة أن السيرة النبوية المحمدية هي السرد والوصف لحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتشمل تفاصيل حياته الشخصية والتاريخية والروحية، وتعتبر السيرة النبوية من أهم المصادر التي توثق حياة النبي محمد وتوجهاته الدينية والسلوكية، وتعطي فهمًا شاملاً للرؤية والرسالة التي نقلها للإنسانية.

ومن جانبه استعرض د. غلام مصطفى مشتاق نائب رئيس الرابطة المحمدية بباكستان والباحث بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بعض الأحداث والقصص من حياة النبي صلى الله عليه وسلّم قبل نبوته، وفي مرحلة النبوة والبعثة، بدءًا من استقبال وحي الله والملائكة له، ونقل رسالة الإسلام والتعريف بالله والوحدانية، ومعاناته ومواجهته للمعارضة والاضطهاد من قبل المشركين في مكة، ثم الهجرة إلى المدينة وتأسيس الدولة الإسلامية هناك، وقيام المجتمع الإسلامي، وتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والعسكرية، وفتح مكة وتحقيق النصر الكبير، وأكد مشتاق أن السيرة النبوية تعد مصدرًا هامًا لفهم الإسلام وتعاليمه، وتوفر لنا تفاصيل قيمة حول السيرة الشخصية للنبي محمد وأخلاقه وسماحته وقيمه الإنسانية.

وتواصلت فعاليات الاحتفال الذي أُقيم بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي من خلال فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، فأقيمت ورشة فنون تشكيلية لرسم وتلوين لوحات فنية تعبر عن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بمشاركة د. دينا مغيث وولاء محمود من إدارة التمكين الثقافي بالفرع، تلاها فقرة من الإنشاد الديني والمديح قدمتها فرقة الرحاب، واُختُتِم الحفل بعرض فني للتنورة التراثية.

عرب الفيوم تتألق ضمن احتفالات يوم السياحة العالمي

من جانب آخر وضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل،

شاركت فرقة عرب الفيوم البدوية بقصر ثقافة الفيوم، بعرض فني ضمن فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي، والذي نظمته الإدارة العامة لتنشيط السياحة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم، قدمت الفرقة خلاله مجموعة متميزة من أغانى التراث البدوى، جاء ذلك في إطار برنامج التنشيط السياحي لمحافظة الفيوم، وإبراز أهم المقومات السياحية والأثرية بها.

من جانب آخر نظم بيت ثقافة طامية ورشة مسرح لتدريب الممثلين بفرقة طامية على فن الحركة والأداء الاستعراضى، إستعدادا للموسم المسرحى الجديد، حيث قام المخرج محمد شوقي بتدريب أعضاء الفرقة على كيفية التعامل مع المواقف المختلفة فى حالة النسيان، والقدرة على التركيز والظهور بشكل مميز.