غطاء سحابي كثيف يغزو سماء القاهرة والمحافظات

تشهد القاهرة وباقي المحافظات انخفاض في درجات الحرارة مع وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر على شمال البلاد ويتقدم شرقا مع الوقت، حيث تبدو السماء وكأنها ستمطر.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر على شمال البلاد يتقدم شرقا مع الوقت، قد يتساقط منه بعض الأمطار على مناطق من السواحل الغربية، كما يعمل على حجب أشعة الشمس ليضفي إحساسا أفضل بحرارة الطقس.

فيما أكدت الهيئة أن يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى السواحل الغربية بنسبة حدوث (20%.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مؤكدة على الانخفاض الملموس في درجات الحرارة بدءًا من الغد لتسود أجواء خريفية بإمتياز.

وعن درجات الحرارة اليوم السبت فجاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27.

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.