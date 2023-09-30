حالة الطقس بأسيوط .. والعظمى 42 درجة مئوية

حالة الطقس في مدينة أسيوط اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 الأجواء صافية بشكل عام، ولكنه سيّم بشكل عام ومزعج بسبب الأجواء الحارة جدًا، إذ تشير الدرجة العظمى إلى ارتفاع الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة حيث ستكون درجة الحرارة العظمى حوالي 42 درجة مئوية والحرارة الصغرى حوالي 25 درجة مئوية

كما أن الرياح قد تصل إلى سرعات عالية، مما قد يسبب بعض الاضطرابات حيث ستكون الرياح شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 30 كم في الساعة.

مع ذلك، قد يكون جودة الهواء في أسيوط سيئة، مما يعني أنه قد يكون هناك تلوث في الهواء. ينبغي على الأشخاص ذوي الحساسية أو مشاكل التنفس اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم.

مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى لهذا اليوم 3، وهو معتدل. يوصى باستخدام واقي الشمس لحماية البشرة من الأشعة الضارة.

توقع أن تكون هناك هبات رياح بسرعة تصل إلى 35 كم في الساعة. يرجى أخذ الحيطة والحذر عند الخروج.

تتراوح نسبة الرطوبة في المدينة بين 13٪ و 38٪، مما يعني أن الجو سيكون جافًا إلى حد ما. من المستحسن شرب الكثير من الماء للبقاء مترطبًا.

درجة التكثف المتوقعة هي حوالي 8 درجة مئوية، وهذا يعني أنه قد يكون هناك بعض الرطوبة الزائدة في الجو.

سيكون هناك غطاء سحابي بنسبة 5٪، مما يشير إلى أن هناك فرصة جيدة للرؤية الشمسية.

يمكن أن تكون الرؤية محدودة بحوالي 1.6 كم، لذا يرجى توخي الحذر عند القيادة أو الخروج في حالة الرؤية المتدنية.

أخيرًا، سيكون ارتفاع السحب القصوى اليوم حوالي 9100 متر، وهذا يعني أن هناك ارتفاعًا جيدًا للسحب في السماء، مما يضفي بعض الجمال على المشهد الجوي.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الطقس الحار حتى نهاية اليوم على الأقل. لذا، ينبغي الحرص على تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة وارتداء الملابس المناسبة للتخفيف من حرارة الجو.