سله الزمالك يواجه الأهلي الليبي لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة الدوحة الدولية

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيرة فريق الاهلي الليبي لتحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الدوحة الدولية التي تقام في قطر في الفترة من 25 الي 30 سبتمبر الجاري.

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وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ،ومكة المكرمة علي صاله نادي الغرافة.

وتقام البطوله بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري- الحكمه البناني- بيروت البناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي



ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.