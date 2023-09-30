السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سله الزمالك يواجه الأهلي الليبي لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة الدوحة الدولية

سلة الزمالك
سلة الزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيرة فريق الاهلي الليبي لتحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الدوحة الدولية التي تقام في قطر في الفترة من 25 الي 30 سبتمبر الجاري.

إقرأ أيضًا..

txt

تكريم أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك من رئيس الاتحاد القطري

txt

ياسر عبدالوهاب يكشف مكاسب "سلة الزمالك" في بطولة الدوحة الدولية

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ،ومكة المكرمة علي صاله نادي الغرافة.
وتقام  البطوله بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري- الحكمه البناني- بيروت البناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي 
 

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.

مواد متعلقة

الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام أرتا سولار الجيبوتي بالكونقدرالية

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب الكونفدرالية ..والقناة والناقلة

الزمالك وأرتا سولار في مواجهة صراع البقاء بالكونفدرالية ..الليلة

موعد مواجهة الزمالك وأرتا سولار في إياب الكونفيدرالية

الزمالك يشكر لاعبي الطائرة والسلة بعد الموافقة على تخفيض عقودهم

بعد خسارة الزمالك.. نهائي "لبناني" للعام الثاني في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

مدرب الزمالك السابق: بيراميدز كان بإمكانه مضاعفة نتيجة الجيش الرواندي

تكريم أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك من رئيس الاتحاد القطري
الجريدة الورقية