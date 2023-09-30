موعد مباراة منتخب الطائرة ألقادمة بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

يخوض منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة مواجهة قوية أمام نظيره منتخب اليابان في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وكان منتخب مصر قد تلقى هزيمة ثقيلة صباح اليوم السبت في أولى مبارياته أمام نظيره منتخب أمريكا بنتيجة 3 - 0 .

موعد مبارة مصر واليابان بالتصفيات المؤهلة للأولمبياد

ومن المقرر ان يلتقي منتخب مصر في ثاني مبارياته بالتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مع منتخب اليابان في تمام الساعة الواحدة و 25 دقيقة ظهر غد الأحد بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر موقع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

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وكانت قرعة التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، قد اوقعت منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة ضمن المجموعة الثانية والتي تضم إلى جانب الفراعنة منتخبات: اليابان وأمريكا و سلوفينيا و صربيا و تركيا و تونس و فنلندا.

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة بالتصفيات المؤهلة للأولمبياد

وأعلن الإيطالي فلافيو جيونيلي المدير الفني لـمنتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة، عن قائمة المنتخب النهائية التي ستمثل مصر في التصفيات والتي ضمت كلًا من:

حسام يوسف، وأشرف اللقاني، ورضا هيكل، وسيف عابد، ومحمد عادل "دولا" ، ومحمد المهدي، وعبدالرحمن سعودي، ومحمد رضا، ومحمد رمضان، وأحمد يوسف، ومحمد عسران، وأحمد ضياء، و محمد مصطفى "لعبة"، وعبدالرحمن الحسيني.

ويرأس بعثة المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للطائرة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر كل من فلافيو جولينيلى مديرا فنيا، وحسن الحصرى مدربا عاما، و محمد بخيبت المدرب، والدكتور أحمد سعودى طبيب المنتخب، وسامح ظلام أخصائى العلاج الطبيعى، وأحمد سمير محلل تقنى.

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