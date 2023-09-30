تفاصيل سقوط عصابة الشرطة المزيفة في المقطم

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة (عاطل وسائقين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (سيارة - مركبة " توك توك")، و وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة مركبة "التوك توك" من أحد الأشخاص بدائرة القسم بإسلوب إنتحال صفة رجال شرطة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.

وفي سياق مغاير أقرا عاطلان بقيامهما بسرقة الحاجز الحديدي الخاص بمحور المريوطية وبيع لأحد الأشخاص كخرده ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة كانت بتداول لما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام شخصين يستقلان سيارة بسرقة الحاجز الحديدى الخاص بمحور المريوطية بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومرتكبى الواقعة (شخصين، مقيمان بالقاهرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأضافا ببيع المسروقات لكلاً من (صاحب مخزن خردة ، وسيدة) مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما المسروقات (عدد 3 زوايا حديد)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.