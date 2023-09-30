شريف وطارق حامد ..التشكيل المتوقع لمباراة الخليج وضمك في دوري روشن
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لمواجهة نظيره فريق ضمك مساء اليوم السبت في مواجهة مصرية بالجولة الثامنة، من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.
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تقام المباراة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.
تشكيل الخليج المتوقع
في حراسة المرمي: ماكسيم كوفال.
خط الدفاع: قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.
خط الوسط: خوستافو ويخايم، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، ماجد كنبة، كريستان كويفا.
خط الهجوم: فراس البريكان، محمد شريف.
تشكيل ضمك المتوقع
في حراسة المرمى : مصطفى زغبة
خط الدفاع : فاروق شافعي ــ كسيرجيو خافيير فيتور ــ عبدالله العمار ــ مهند أحمد النجعى
خط الوسط : بدر محمد منشي ــ عبدالعزيز رشيد مجرشي ــ عارف صالح آل حيدر ــ طارق حامد
خط الهجوم: ميجو ساكتاش ــ ايميليو زيلايا.