غدا.. مدارس الوادي الجديد تستقبل طلابها مع بداية العام الدراسي الجديد

قبل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد بالوادي الجديد، تم تزيين المدارس استعدادًا لاستقبال طلاب المراحل التعليمية المختلفة، بجميع الأقسام التعليمية “الخارجة والداخلة وباريس وبلاط والفرافرة”.

أعلن اللواء محمد الزملط، محافظ الوادي الجديد، عن تجهيزات واستعدادات غير مسبوقة بجميع مدارس المحافظة التي يقترب عددها من 500 مدرسة بين “ثانوية وإعدادية وابتدائية ورياض أطفال” سواء من حيث النظافة والصيانة. أو المعدات الإدارية والمكانية.

من جانبه، اطلع سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي، وقام بزيارات ميدانية مكثفة لجميع المدارس التي من المقرر أن تبدأ الدراسة فيها غدا الأحد. التحقق من أعمال الصيانة وإجراءات السلامة والحماية وحسن استقبال الطلاب والبيئة. الفرصة أمامهم.

كما ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم خطة العمل مع مديري الإدارات التعليمية والتوزيع العادل لجميع المعلمين في المدارس بما يضمن تغطية العجز في التخصصات المختلفة.

وأشار إلى تكثيف المراقبة الميدانية خلال الساعات القليلة المقبلة لمديري الإدارات والوكلاء التربويين وكذلك الفرق ولجان المراقبة المشكلة للمدارس، لرصد آخر الأحداث لحظة بلحظة، والتأكد من جاهزية المدارس. كافة المدارس، وضمان استكمال أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية.