موعد إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2023، لا سيما أن عيد القوات المسلحة يوافق يوم الجمعة، وهو إجازة رسمية للموظفين كافة، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن موعد الإجازة.

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تبكير موعد إجازة نصر أكتوبر على أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023، إجازة بدلًا من يوم الجمعة 6 أكتوبر.

وتمنح الدولة المصرية يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، إجازة رسمية للمواطنين، وستكون مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر 1973، التي انتصرت فيها مصر على العدو الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أنه تعتبر إجازة 6 أكتوبر 2023، هي آخر الإجازات الرسمية في عام 2023، وسيبدأ جميع الموظفين في الدولة صباح يوم الأحد 8 أكتوبر 2023 استئناف العمل بمؤسسات القطاعات كافة، ولا يوجد أي إجازات أخرى في عام 2023 إلا العطلات الأسبوعية يومي «الجمعة والسبت» من كل أسبوع، وستكون أول إجازة رسمية في عام 2024، هي إجازة عيد الميلاد المجيد في يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.