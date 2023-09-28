موعد إجازة 6 أكتوبر رسميًا.. يكثف العاملين في الجهاز الإداري للدولة البحث عن موعد إجازة أكتوبر، حيث إنها آخر الإجازات الرسمية للموظفين والدولة في عام 2023، إذ يوافق ذكرى نصر أكتوبر يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر.

إجازة رسمية

وقررت الحكومة أن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

ذكرى نصر 6 أكتوبر

ويحصل الموظفين على إجازة الخميس، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر، ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية بغية الاستفادة منها بأكبر قدر مكن.

إجازة أسبوعية

تجدر الإشارة إلى أنه يحصل الموظفين على 3 أيام إجازة متواصلين، لتضم إجازة ذكرى أكتوبر ويومين إجازة أسبوعية التي تشمل أيام الجمعة والخميس.