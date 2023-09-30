وكيل شباب ورياضة القليوبية يتابع تجهيزات الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر بالعبور

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، خلال زيارات لمركز التنمية الشبابية والرياضية بمدينة العبور، بحضور النائب محمد الطوخى رئيس مجلس الامناء ، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، عامر حمدى مدير ادارة الشباب بالمديرية، وأعضاء مجلس ادارة التنمية الشبابية والرياضية بمدينة العبور.

وتفقد الصبروط، موقع إقامة الحفل الذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية احتفالا بالذكرى ال50 لانتصارات حرب اكتوبر المجبدة تزامنا مع ختام الأنشطة الصيفية لمبادرة صيف شبابنا ، مؤكدا على ضرورة الاستعداد والتنظيم الجيد للاحتفاليه لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الضيوف والشباب والاعضاء المشاركين .

يذكر أن احتفالية مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مقرر تنفيذها يوم 4 اكتوبر القادم بمركز التنمية الشبابية والرياضية بمدينة العبور بحضور عدد كبير جدا من شباب القليوبية ونواب المحافظة وتشمل معارض كشفية ومعارض ومنتجات حرف يدوية وتراثيه وحفل فنى وغنائى وعرض لانجازات وزارة الشباب والرياضة وانجازات الدولة المصرية وتختتم الاحتفالية بتكريم أسر الشهداء من العاملين بالشباب والرياضة